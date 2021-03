Autarquia da Lagoa assina protocolos com instituições desportivas

As instituições desportivas que assinaram os contratos-programa são as seguintes: Associação Cultural Desportiva do Cabouco; Associação de Veteranos do Clube Operário Desportivo; Centro de Karaté de Lagoa; o atleta Gonçalo Oliveira Rodrigues; Clube de Ténis Cidade de Lagoa; Clube de Pesca Desportiva de Lagoa; Clube Desportivo Escolar de Água de Pau; Clube Desportivo Operário Lagoa e o Judo Clube Lagoa Açores.





Citada em nota, a presidente da autarquia, Cristina Calisto, refere que “as instituições desportivas do concelho, assumem, diariamente, um papel de grande importância junto de toda a comunidade lagoense, principalmente com as crianças e jovens, uma vez que, através das modalidades desportivas, fomentam hábitos de vida saudável, promovem o bem-estar e qualidade de vida e desenvolvem numerosas atividades de ocupação de tempos livros que englobam todas as faixas etárias”.





Recorde-se que em janeiro deste ano, cinco instituições desportivas do concelho, assinaram os seus contratos-programa com a Câmara Municipal da Lagoa, num valor total de 127 mil euros, sendo que esta quarta-feira conclui-se as assinaturas com as restantes instituições desportivas.