Autarquia da Horta reúne pela primeira vez em 2019

Foi ainda aprovado, também com a Urbhorta, um contrato visando a área de reabilitação urbana do Centro Histórico da Horta, diz nota de imprensa. Durante esta reunião foram ainda aprovados os fundos de maneio para os diversos serviços da autarquia. Foi também aprovada uma alteração orçamental da receita, bem como os limites de comparticipações financeiras aos pequenos apoios à habitação.

Foi aprovado, naquela que foi a primeira reunião de câmara de 2019, o contrato entre a Câmara Municipal da Horta e a Empresa Municipal Urbhorta, para a delegação de competências do corrente ano que, a partir deste ano, engloba o Centro de Acolhimento Empresarial da Horta.

