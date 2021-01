Autarquia da Horta reforça medidas de prevenção

Segundo nota, a autarquia “recomenda à população que reforce as medidas individuais de proteção a fim de evitar a propagação do vírus”.

“Numa altura em que se regista um aumento do número de casos, recomenda-se um reforço da prática do distanciamento social, ao cumprimento escrupuloso da etiqueta respiratória e à prática regular da higienização das mãos”, lê-se na nota.

A Câmara Municipal da Horta, refere que, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil, “encontra-se a acompanhar a situação, em articulação com os vários agentes de proteção civil, e adotará as medidas que, paulatinamente, sejam necessárias e ajustadas”.