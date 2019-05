Autarquia da Horta promove Dia Mundial da Dança

A Câmara Municipal da Horta promoveu o Dia Mundial da Dança, com diversas iniciativas que culminaram com um espetáculo no Pavilhão Desportivo da Horta.

Desde o dia 29 de abril, data da instituição do Dia Mundial da Dança, que começaram estas comemorações, desta feita com uma masterclass dirigida a alunos do 1.º e 2.º ciclo.





No passado domingo, decorreu o espetáculo de dança que contou com a participação do bailarino internacional Renato Nobre e com os grupos do Faial, nomeadamente Corpo em Movimento (Ballet), 2 FITU (Hip Hop e Dance Line), Go Gym (CAO, Hip Hop), Beatriz Oliveira (dança contemporânea), Paula Sousa e o Clube Desportivo Escolar, Corpuseven (Hip Hop), Erica e Paulo (Tango).





Estas comemorações foram coorganizadas pela Urbhorta.