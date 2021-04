Autarquia da Horta e Clube Naval da Horta assinam protocolo de cooperação

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva, referiu que “as políticas do mar são fundamentais para o desenvolvimento do Faial e só com parcerias com entidades como o Clube Naval da Horta se conseguem implementar essas mesmas políticas”, disse, citado em nota.





O autarca salientou, ainda, a importância do clube naval para o desenvolvimento do “concelho e para a consagração da Horta enquanto cidade-mar dos Açores”, enaltecendo igualmente o “esforço e a dedicação que a direção do clube emprega na promoção da cidade da Horta e da ilha do Faial”.





Por seu turno, o presidente do Clube Naval da Horta, Lúcio Rodrigues salientou a importância das parcerias para a “prossecução daqueles que são os objetivos do Clube Naval da Horta, sobretudo num período tão conturbado como este fruto da pandemia”.