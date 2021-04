Autarca destaca “responsabilidade” e “sentido cívico” no combate à pandemia

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

O torneio, promovido pelo Juventude Desportiva Lajense, contou este ano apenas com equipas de futebol de formação de coletividades desportivas da ilha Terceira (Juventude Desportiva Lajense, Sport Clube Lusitânia, Sport Clube Praiense, Sport Clube Angrense, Grupo Desportivo das Fontinhas e Boavista Clube da Ribeirinha) e realizou-se cumprindo um plano de contingência aprovado pelas autoridades de saúde pública da Região.





Na sessão de abertura da XIII edição do Torneio, Tibério Dinis destacou que “só estamos aqui hoje, a assistir à realização deste Torneio do Ramo Grande, fruto do excelente trabalho que todos desenvolveram, desde os jovens atletas, aos pais, aos empresários que apoiam o evento, aos técnicos e ao presidente do Juventude Desportiva Lajense que devido à sua perseverança conseguiu realizar este evento, e, sobretudo, fruto do sucesso e da responsabilidade que temos tido, enquanto povo, do nosso espírito cívico, de combate à pandemia”, disse citado em nota.





“Vamos continuar a ser responsáveis, para continuarmos a desconfinar com confiança e com segurança e para podermos manter a nossa atividade desportiva, cultural e social dentro do possível”, apelou o autarca.





O presidente do município designou esta edição do Torneio do Lajense “como a que, ao longo dos últimos 13 anos, mais simbolismo encerrou”, destacando “a coragem e confiança de todos os que não cruzaram os braços e levaram para a frente a realização de um dos maiores eventos desportivos que acontecerá, na Região, na iIlha Terceira e na Praia da Vitória, este ano 2021”.





Novo sintético no Campo Manuel Linhares de Lima

Recorde-se que findo o XIII Ramo Grande Azores Cup, o Campo Municipal Manuel Linhares de Lima vai entrar em obras de substituição do piso sintético.





Na ocasião, o autarca explicou que “esta infraestrutura desportiva municipal deveria já estar dotada de um novo piso de relva sintética”, só que “apesar de termos adjudicado a empreitada em dezembro, assinado o contrato a 15 de janeiro e de a obra ter um prazo de execução de 45 dias – o que fazia prever que até finais de fevereiro estivesse concluída – o empreiteiro comunicou à Câmara Municipal que, por ter tido casos de Covid-19 entre os seus funcionários, não conseguiria iniciar a obra nos tempos definidos”.





Assim, disse Tibério Dinis, “está assegurado com o empreiteiro que mal termine o Torneio as obras de remoção e substituição do piso sintético avançam de imediato”.