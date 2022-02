Autarca da Madalena justifica crescimento com desenvolvimento e incentivos

Segundo os dados preliminares dos Censos 2021, revelados hoje, os Açores perderam 4,1% de população residente, desde 2011, e o concelho da Madalena foi o único a registar um crescimento (4,7%).

“Seja ao nível do desporto, da cultura ou da educação, é transversal o desenvolvimento da Madalena e por isso mesmo justifica-se que as pessoas possam realmente querer estabelecer-se e ficar na Madalena”, disse, em declarações à Lusa, o autarca da Madalena.

Para José António Soares, os números comprovam que a Madalena está “no caminho certo” e refletem o trabalho realizado pelo município, pelos empresários e pelas coletividades.

“Este aumento de 4,7% da população para nós é um bom motivo, é uma grande satisfação e ficamos muito felizes”, salientou.

O autarca destacou os apoios à natalidade e à construção, que permitiram fixar “jovens casais” no concelho, bem como os apoios às empresas, que levaram à criação de postos de trabalho.

“O concelho da Madalena tem oferta de emprego, falta-lhe é mais mão de obra. É maior a oferta do que a procura de emprego”, apontou.

A existência de postos de emprego no concelho leva a que José António Soares ambicione que a tendência crescente de população se continue a verificar nos próximos anos.

“Queríamos ter mais população. Ainda continuamos a ter pouca. Precisamos de mais e é para isso que estamos todos os dias a lutar, para atrair mais população ao concelho da Madalena”, afirmou.

Também o presidente do Conselho de Ilha do Pico, Rui Lima, encara estes números com “esperança” e “entusiasmo”.

“São números que nos dão alguma esperança em relação ao futuro, para continuarmos a trabalhar para o crescimento da ilha e dos vários concelhos”, afirmou.

Nos outros dois concelhos da ilha do Pico houve um decréscimo da população (menos 7,8% nas Lajes e menos 4,9% em São Roque), mas como a Madalena é o concelho mais populoso da ilha, no global registou-se uma redução de apenas 1,8%.

“A quebra de 1,8% na ilha acaba por não ser um dano tão grande como seria expectável”, salientou Rui Lima.

O presidente do conselho de ilha admitiu que exista uma maior concentração da população da ilha do Pico no concelho da Madalena, por ser o que tem o aeroporto e o porto mais próximo da ilha do Faial.

O responsável mostrou-se confiante num “crescimento equilibrado” nos próximos anos em São Roque e nas Lajes.

Rui Lima realçou a aposta do município da Madalena numa “certa urbanidade” e o crescimento da vitivinicultura, alertando também para a “escassez de mão de obra” não só neste setor como no turismo e na restauração.

O concelho da Madalena tem hoje 6.332 residentes, mais 283 do que em 2011, segundo os dados preliminares dos Censos 2021.

Os Açores perderam 10.115 habitantes no mesmo período (4,1%), passando de 246.772 para 236.657.