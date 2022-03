Autarca congratula-se por Ponta Delgada ser finalista da Capital Europeia da Cultura

“Este é um dia muito feliz não só para Ponta Delgada mas também para a Região Autónoma dos Açores”, disse o autarca, em declarações à Lusa.

Pedro Nascimento Cabral considera que a escolha “demonstra que a candidatura tinha muita qualidade e é composta por um grupo de personalidades de excelência que está muito concentrado na possibilidade de Ponta Delgada ser a Capital Europeia da Cultura em 2027”.

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada sublinhou o facto de, em 2027, se completar 600 anos de descoberta dos Açores, sublinhando que “ficaram para trás cidades como Oeiras, Faro, Coimbra e Funchal, cidades também importantes no panorama nacional”.

A passagem à segunda fase dá “alento e motivação para se trabalhar ainda com mais força e dedicação para vencer esta competição”, de acordo com o autarca.

As cidades de Ponta Delgada, Braga, Aveiro e Évora são finalistas a Capital Europeia da Cultura em 2027, anunciou a organização, em Lisboa.

Estas quatro cidades foram escolhidas entre 12 municípios que apresentaram uma candidatura e passam para a fase final do processo de candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027.

Foram submetidas candidaturas por Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Ponta Delgada, Viana do Castelo e Vila Real.

O anúncio das cidades finalistas foi feito hoje em conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no culminar de uma semana de audiências com as delegações de cada cidade candidata.

As candidaturas foram avaliadas por um júri que integrou representantes do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, do Comité das Regiões e do Ministério da Cultura de Portugal.

No passado, três cidades portuguesas receberam o título de Capital Europeia da Cultura: Lisboa, em 1994, Porto, em 2001, e Guimarães, em 2012.