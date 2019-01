Aumento do preço de táxis nos Açores publicado hoje no Jornal Oficial

Em nota enviada à imprensa, o Governo dos Açores sinaliza que o preço por quilómetro foi aumentado quatro cêntimos nos veículos com distintivo e cor padrão e dois cêntimos nos veículos sem distintivo e cor padrão.

"A bandeirada, ou mínimo de cobrança no primeiro quilómetro ou fração, nos veículos com distintivo e cor padrão com mais de quatro lugares e nos veículos sem distintivo e cor padrão, passou de 3,20 euros para 3,40 euros, valor que já era praticado nos veículos com distintivo e cor padrão até quatro lugares", prossegue o texto do executivo.

A subida dos preços, advoga o Governo Regional dos Açores, "visa contribuir para a sustentabilidade da atividade de aluguer de veículos ligeiros de passageiros na modalidade com condutor, tanto mais que a última atualização tarifária ocorreu em maio de 2011", sensivelmente há oito anos.

Os novos preços entram em vigor em 10 de janeiro.