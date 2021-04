Aumentam índice de transmissibilidade e incidência a nível nacional

O anterior Rt nacional, divulgado na segunda-feira, era de 0,98. Quanto ao mesmo indicador só para o continente, subiu de 1 para 1,02, de acordo com o boletim conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Em relação à incidência nacional, tinha descido de 62,9 para 60,9 na segunda-feira passada, mas hoje aumentou para 64,3.

No continente, a incidência estava também em descida, situando-se na segunda-feira em 60,9 casos, mas hoje há um aumento para 62,5.

O índice de transmissibilidade do SARS-CoV-2 tem vindo a aumentar desde meados de fevereiro, sendo mais elevado na região do Algarve, onde está em 1,19, de acordo com o primeiro relatório de monitorização das “linhas vermelhas” divulgado na sexta-feira.

Este indicador e a incidência são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento iniciado em 15 de março.

A 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os “120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias” ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.