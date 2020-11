Curso de Enfermagem de Ponta Delgada em regime de ensino à distância devido a caso positivo

Segundo nota, todos os estudantes e docentes diretamente relacionados com o caso foram identificados, tendo-lhes sido comunicado que se devem manter em isolamento profilático até outra indicação das autoridades de saúde.



Nos termos do Plano de Contingência e em articulação com a Escola Superior de Saúde, por uma questão de prevenção, e também por razões de eficácia relacionadas com o seu funcionamento, as aulas de todos os anos do curso de Enfermagem de Ponta Delgada funcionarão em regime de ensino à distância a partir desta segunda-feira e até indicação em contrário.



O Centro de Resposta a Emergências (CRE) diz ainda que todos os testes de despiste à Covid-19 realizados até à data aos contactos próximos do caso do curso de Turismo e do caso do curso de Gestão deram resultado negativo.