Aula Aberta: “Vida e Saúde na Rua: olhar a condição de pessoas 'sem-abrigo'”

Discutir as questões relacionadas com a condição de se estar sem abrigo e as necessárias repercussões na saúde é o objetivo desta aula aberta dirigida a estudantes e profissionais das áreas da saúde e da intervenção social.





Esta aula aberta/debate contará com as presenças de de Piedade Lalanda (professora da Escola Superior de Saúde da UAc), Hélder Fernandes (psicólogo da Associação Novo Dia), Luísa Gonçalves (assistente social da Cáritas – São Miguel), Maria Raposo (estudante da licenciatura em enfermagem da Escola Superior de Saúde da UAc) e Maryellen Brisbois (da University of Massachusetts Dartmouth).





De acordo com nota informativa, este evento decorre no âmbito das atividades do intercâmbio anual de estudantes de enfermagem “Bridging the Atlantic”, entre a Universidade dos Açores e a University of Massachusetts Dartmouth, que conta com o apoio do Governo dos Açores e da The Mello Charitable Foundation.