Auditório do Ramo Grande acolhe concerto "João da Ilha - Quinteto”

Segundo nota, o concerto, inspirado na açorianidade, consistirá na apresentação do mais recente EP de João da Ilha, intitulado “Quatro Estações Num Dia”, incluindo também algumas canções marcantes dos álbuns anteriores: “Mares da Indecisão” (2018), “Som Das Esferas” (2015), “Amanhecer” (2011), e “Pulsação” EP (2009).

Os bilhetes para este evento têm um custo de cinco euros e estão disponíveis para aquisição na bilheteira da Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira e em Ticketline.



No dia do espetáculo, a bilheteira do Auditório do Ramo Grande abre duas horas antes do início do evento.

No âmbito das recomendações de segurança da Autoridade de Saúde Regional, a sala de espetáculos terá lotação reduzida e lugares marcados, sendo obrigatório o uso de máscara.