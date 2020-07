Auditoria deteta irregularidades no 'Arquipélago'

Nesta edição, é ainda noticiado que foi criado um novo apoio para famílias que tenham sofrido perda de rendimentos com a Covid-19, e que apesar da pandemia a avaliação bancária da habitação subiu nos Açores em maio.

As várias hipóteses avançadas pelas entidades para a origem da contaminação do Ilhéu de Vila Franca do Campo é outro dos assuntos do jornal de hoje, onde se publica uma entrevista com o açoriano Nuno Estrela que trabalha na China sobre como viveu os piores tempos da pandemia.

O Desporto dá conta que o Santa Clara está motivado para o jogo com o Marítimo e que a utilização de atletas açorianos rendeu mais de 60 mil euros.