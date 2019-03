Aturculdesp organiza sessão “Ama-me. Não me batas!”

“Ama-me. Não me batas!” é o nome da sessão que a Aturculdesp – Associação Turística, Cultural e Desportiva de Fajã de Baixo, vai promover no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, pelas 20 horas, no salão nobre da Junta de Freguesia da Fajã de Baixo.

Esta iniciativa é uma parceria com a Junta de Freguesia e contará com um vasto painel de intervenientes, destacando-se a presença do Gabinete de Apoio à Vítima da APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima –, do programa Escola Segura da PSP e Graça Castanho, docente da Universidade dos Açore, refere nota de imprensa.

Nesta sessão serão debatidas diversas temáticas, entre as quais a violência doméstica, a denúncia e os direitos humanos no feminino.





Com entrada livre, estará, ainda, patente uma exposição fotográfica com ênfase na plenitude da Mulher.