Atualizações dos trabalhadores dos matadouros serão pagas em junho

“As atualizações dos trabalhadores dos matadouros vão ser pagas em junho”, disse José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas, à margem das comemorações do Dia Nacional da Agricultura, no Mercado Agrícola de Santana, em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, iniciativa que contou com a participação de cerca de 3.000 crianças, oriundas de escolas de vários concelhos da ilha de São Miguel.

Questionado sobre a greve dos trabalhadores dos matadouros dos Açores, que decorre hoje, o chefe do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) sublinhou a importância de tranquilizar os funcionários, mas pediu “sensibilidade para a sustentabilidade”.

“O senhor secretário [da Agricultura] acabou de me deixar a confirmação aqui de que no mês de junho essas atualizações, no que diz respeito aos trabalhadores dos matadouros, serão realizadas. O que peço é que não criem dificuldades à produtividade, porque isso ainda piora as condições financeiras e económicas da instituição e do setor empregador”, afirmou.

O presidente do Governo açoriano considerou legítimas as reivindicações sindicais, mas lembrou que existem processos negociais em curso no setor público empresarial regional e na administração pública.

“Recomendo é que todos os que numa fase de eleições, de festas, que procuram fazer legitimamente as reivindicações sindicais e de defesa dos direitos dos trabalhadores, possam ter a sensibilidade para a sustentabilidade das coisas”, reforçou José Manuel Boleiro.

O presidente do Governo açoriano disse ainda que o executivo "não tem varinhas mágicas para corresponder às ambições de todos".

"Temos que ter uma preocupação de sustentabilidade. E, portanto, vamos todos com lealdade e com boa capacidade de diálogo concertar posições para que tudo seja possível sem pôr em crise as finanças, sem pôr em crise a sustentabilidade dos negócios", salientou.

Os trabalhadores dos matadouros dos Açores estão hoje em greve para exigir o pagamento de retroativos de 2024, relativos às alterações na carreira, e admitem nova paralisação numa das alturas do ano de maior procura dos serviços.

A greve foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas e decorre nos matadouros públicos dos Açores, geridos pelo Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas (IAMA).

Em causa está a aplicação do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2024/A, de 21 de novembro de 2024, que define o regime jurídico da carreira especial dos trabalhadores dos matadouros da rede regional de abate da Região Autónoma dos Açores.

O novo regime previa uma regularização salarial, com retroativos a 01 de janeiro de 2024, mas ainda só foram pagos retroativos a 01 de janeiro de 2025.