Atletas do Centro de Karaté de Lagoa em destaque no Nacional

Refira-se que a próxima jornada do Campeonato de Ilha está agendada para dia 7 de abril, no pavilhão da Escola Secundária de Lagoa.

Citado na mesma nota, Nelson Santos, vereador da Câmara Municipal de Lagoa responsável pela área de desporto, congratulou o Centro de Karaté de Lagoa pelos resultados almejados, frisando o "excelente trabalho que têm realizado em prol da promoção do concelho em termos desportivos, reiterando os votos de sucesso na próxima competição".

A jovem Vitória Joaquim venceu a medalha de prata, na vertente de kata, do escalão de infantis femininos. A outra medalha de prata foi entregue a Enrique Ayala em kumite, no escalão de iniciados masculinos -30kg, segundo nota de imprensa

A prova que contou com cerca de 200 atletas de todo o país, foi disputada nos escalões de infantis, iniciados e juvenis.

A comitiva do Centro de Karaté de Lagoa, composta por 10 atletas, arrecadou nove medalhas, (duas de prata e sete de bronze) na Taça Nacional da modalidade que decorreu no passado fim de semana em Loures.

