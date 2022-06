Atividades marítimo-turísticas nos Açores são sustentáveis mas devem ser estudadas

“Precisamos de alguns estudos na parte ecológica para percebermos melhor os impactos destas atividades no meio ambiente. Contudo, penso que nos Açores, o facto de atividades como o ‘whale watching’ [observação de cetáceos], que atraem um maior número de pessoas, estarem definidas por licenças e não poderem crescer, com base na sua capacidade de carga, dá uma garantia de sustentabilidade e de bem-estar ecológico”, avançou, em declarações à Lusa, a investigadora.

Coautora de um estudo sobre o impacto económico do ecoturismo marinho nos Açores, Adriana Ressurreição defendeu que a pegada ecológica de atividades como a observação de cetáceos, o mergulho e a pesca grossa têm particular importância no arquipélago, que deve apostar num crescimento turístico “sustentável e muito bem planeado e gerido”.

“Após a pandemia de covid-19, cada vez mais se vão procurar este tipo de destinos, como os Açores, em que não existe turismo de massa. É muito importante que os Açores mantenham este traço definidor: um destino onde não existe turismo de massa, onde se valoriza o legado cultural e as tradições e onde se valoriza a sua componente natural”, frisou.

A investigadora do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve considerou, por isso, que a região deve expandir as suas áreas marinhas protegidas, “fundamentais para a sustentabilidade de um setor”, que agora se percebeu que “tem um impacto importante na economia do ecoturismo marinho”.

De acordo com o estudo, publicado em 2022 e assinado por oito investigadores de diferentes universidades, os turistas que praticam observação de cetáceos, mergulho e pesca grossa nos Açores deixam cerca de 210 milhões de euros, por ano, na economia do arquipélago.

O ecoturismo marinho é um “setor-chave para o crescimento azul”, mas tem de haver um compromisso com a sustentabilidade destas atividades, segundo Adriana Ressurreição.

“É fundamental que se deem alguns passos para contribuirmos para a descarbonização do setor do turismo, por exemplo, que haja um maior investimento ou que as empresas tenham possibilidade de aceder a financiamento para haver reconversão de barcos, sejam elétricos ou solares, para que se contribua para diminuir a pegada de carbono, que é bastante acentuada no setor do turismo”, sublinhou.

O estudo que avaliou o impacto económico do ecoturismo marinho nos Açores concluiu que a observação de cetáceos é a atividade com maior procura na região, com cerca de 58 mil participantes por ano, mas o número de licenças atribuídas aos operadores está limitado pela capacidade de carga.

“É importante que se mantenha, para que não cause um impacto muito significativo nos golfinhos e nas baleias”, ressalvou a bióloga.

Com a introdução do mergulho com tubarões nos Açores, o mergulho foi “uma das atividades que mais cresceram nos últimos anos” na região e, “provavelmente, nos próximos anos continuará a crescer”.

“Naturalmente estas atividades têm uma forte sazonalidade e, como só ocorrem nos meses de verão, o seu crescimento está balizado pelo número curto de meses em que elas podem ser realizadas”, apontou Adriana Ressurreição.

Para além de acautelar o impacto no ecossistema, o ecoturismo marinho deve ter em contra, no seu crescimento, um compromisso com o bem-estar da população, para não afetar “a qualidade de vida da comunidade residente”, segundo a investigadora.

O Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) fez inquéritos, em 2006 e 2018, para avaliar a perceção dos residentes ao crescimento do turismo (em geral) na região.

As conclusões indicam que “ainda há uma perceção da população de que o turismo é importante para alavancar a economia regional, que o dinheiro que é gasto pelos turistas fica na região, ajuda no desenvolvimento económico da região e ajuda a promover a sensibilização ambiental”.

Ainda assim, Adriana Ressurreição considerou que “é importante que se continue a monitorizar qual é a perceção da comunidade residente em relação ao turismo e em relação a estas atividades em particular”.