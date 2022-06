Aterragem de emergência no aeroporto de Lisboa decorreu “dentro da normalidade”, diz NAV

Fonte oficial da NAV disse à Lusa que o avião fez aterragem de emergência no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às 19:09, e o tráfego aéreo está normalizado.

Numa nota enviada à Lusa, a ANA – Aeroportos de Portugal refere que foram “acionados todos os meios de socorro e de segurança adequados numa situação deste tipo, tendo sido suspenso o tráfego cinco minutos antes da aterragem para garantir a máxima segurança”.

A ANA indica ainda que “não houve divergência de voos” e que a operação no aeroporto de Lisboa decorre com normalidade.

O AirBus A330 da companhia World2Fly, que realiza voos 'charter', declarou emergência às 17:12, depois de ter descolado do aeroporto de Lisboa.

O avião, que tinha como destino Varadero, esteve a voar a norte de Lisboa para gastar combustível e depois realizar a aterragem, de acordo com a NAV.

Fonte oficial da empresa gestora do tráfego aéreo disse ainda que “todas as medidas de precaução foram tomadas” e feitos os “procedimentos de segurança” no aeroporto Lisboa.

Os meios de segurança incluíram a presença na pista das equipas dos bombeiros do aeroporto, do INEM e polícia, bem como operacionais as saídas de emergência.