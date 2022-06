"ATA critica verba atribuída à Câmara do Comércio de Angra" é a manchete do Açoriano Oriental

A polémica com a verba de 734 mil euros atribuída pelo Governo Regional à Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo para promoção turística na América do Norte e que é contestada pela Associação de Turismo dos Açores (ATA), está em destaque no Açoriano Oriental de sexta-feira, 24 de junho de 2022.