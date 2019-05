Assunção Cristas espera fim da crise e quer eleições democráticas

As mais lidas

Leopoldo López, líder do partido Vontade Popular (VP – oposição a Maduro) que estava em prisão domiciliária, surgiu na terça-feira junto de Juan Guaidó.

Apesar de Guaidó ter afirmado que tinha os militares do seu lado, nenhuma unidade militar aderiu à iniciativa nem se confirmou qualquer deserção de altas patentes militares fiéis a Nicolas Maduro.

E atacou os partidos de esquerda que apoiam o Governo minoritário do PS e também regimes como o da Venezuela que o que “faz é trazer fome” e “todos os dias condena o seu povo à miséria”

Cristas discursou hoje num almoço com algumas dezenas de militantes na Costa da Caparica (Almada), distrito de Setúbal, e falou sobre o valor que tem, para o CDS, o trabalho e a liberdade.

A presidente do CDS, Assunção Cristas, disse esta quarta feira esperar que a crise na Venezuela seja rapidamente ultrapassada para “abrir um novo espaço de liberdade” e ter eleições democráticas.

