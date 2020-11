Associação de Futebol de Ponta Delgada suspende treinos e competições

A decisão foi anunciada em dois comunicados (N.º 34 e N.º 35) pelo organismo que tutela as competições de futebol na ilha de São Miguel, sustentando a decisão, que foi tomada após uma reunião com os clubes na noite de segunda-feira, "devido à situação sanitária" na maior ilha do arquipélago.



A decisão de suspender os treinos e as competições recolheu o apoio da maioria dos clubes presentes no encontro promovido pela direção da AFPD.



Assim sendo, todas as competições de seniores, juniores, juvenis, iniciados, infantis (Sub-12 e Sub-13) e Benjamins (Sub-11 e Sub-12), incluindo os treinos, estão suspensas de forma temporária. A suspensão poderá vigorar até ao final do ano, caso a situação pandémica seja agravada nos próximos dias.



Idêntica resolução deverá ser tomada para as competições de futsal, cuja reunião com os clubes micaelenses vai decorrer esta terça-feira.