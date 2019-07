ASAE apreendeu oito garrafas de vinho "Barca Velha" falsificados

As mais lidas

As compras através de meios eletrónicos ou à distância, adverte a ASAE, exigem uma cautela acrescida e uma decisão informada por parte do consumidor, para prevenir ou diminuir o risco de fraude nos produtos e nos meios de pagamento.

As garrafas poderiam enganar os consumidores dada a sua aparente autenticidade, não só pelas afirmações na venda, pelo preço, mas também pela rotulagem e apresentação geral, cujo envelhecimento é consonante com a suposta idade da colheita.

Em comunicado hoje divulgado, a ASAE informou que a investigação sobre mercadorias e contrafação na área dos vinhos durava há alguns meses e culminou com a apreensão de oito garrafas de vinho tinto “premium” com rótulo “Barca Velha”, supostamente das colheitas de 1978, 1982 e 2004 e que estavam à venda em sites e leilões.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok