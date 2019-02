ASAE apreende 1.750 litros de bebida por uso abusivo da denominação Tequila

As mais lidas

Em defesa do consumidor, a ASAE assegura que continuará a desenvolver ações para retirar todo o produto colocado no mercado.

A autoridade adianta que foi detetada em Portugal a comercialização de uma bebida espirituosa sob o nome "Mequila Mariachi", que “claramente faz uma evocação da AOT através do uso da palavra 'mequila' e das imagens presentes no respetivo rótulo”.

Em causa estava a “existência de uma violação grave contra Appellation of Origin Tequila (AOT) [Denominação de Origem Tequila]”, uma vez que foram usadas informações falsas, evocação e semelhança com tequilha, sem autorização, “a fim de enganar os consumidores, danificando a reputação da Tequila”, indica a ASAE.

A ASAE informa em comunicado que realizou uma operação de fiscalização ao embalador da bebida espirituosa, na sequência de uma denúncia apresentada pelo Conselho Regulador da Tequila, entidade com sede no México.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok