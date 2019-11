As mais lidas

O português Artur Soares Dias vai arbitrar o jogo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, na terça-feira, para a quinta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões de futebol, revelou este domingo a UEFA.

