Artur Lima reeleito com 87,8% dos votos

O resultado da votação, que decorreu no sábado à noite, foi hoje anunciado, tendo a lista única à Comissão Política Regional obtido 65 votos a favor, oito abstenções e um voto nulo, dos 74 votantes.

Artur Lima, único candidato à liderança da estrutura regional do partido, viu a sua moção de estratégia global aprovada por unanimidade, neste congresso, com poucas críticas no período de debate, mas os militantes que mais contestaram a sua liderança deixaram de integrar os órgãos regionais do partido, todos eleitos com listas únicas.

Dos vice-presidentes da Comissão Política Regional mantém-se apenas António Félix Rodrigues, saindo Nuno Melo Alves, atual diretor regional do Planeamento e Fundos Estruturais do executivo açoriano, Luís Silveira, que já se tinha demitido do cargo e chegou a anunciar uma candidatura à liderança da estrutura regional do partido, em 2019, e Augusto Cymbron, histórico centrista de São Miguel, que morreu em 2020.

Os novos vice-presidentes da Comissão Política Regional são Roger Sousa, da ilha de São Jorge, Bruna Almeida, de São Miguel, e Alonso Miguel, da Terceira, secretário-geral do CDS-PP/Açores, que já integrava a comissão como vogal.

São poucos os nomes que se repetem nas listas agora aprovadas, com resultados semelhantes aos da Comissão Política Regional.

Artur Ponte, que presidia o Conselho de Jurisdição e Fiscalização, passa a presidente do Congresso Regional, substituindo João Faria e Castro.

O Conselho de Jurisdição e Fiscalização é agora presidido por Emanuel Sousa e o Conselho Regional, liderado pelo agora vice-presidente Roger Sousa, passa a ser presidido por José Barros.

Já o Conselho Económico e Social, que era liderado por Graça Silveira, que passou a deputada independente na última legislatura, passa agora a ser presidido pelo atual deputado regional Pedro Pinto.