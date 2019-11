Arquipélago apresenta a exposição “El principio de la incertidumbre”

A artista visual nascida em Las Palmas de Gran Canária em 1981, irá interpretar obras inspiradas no que acontece em nós e à nossa volta num processo de mudança.



El principio de la incertidumbre procura fazer visível e materializar este estado através de peças e situações que são propostas ao espectador, olhando para a situação de incerteza como um lugar para a reflexão, para a aquisição de conhecimento e para a criação, oferecendo ao espectador a oportunidade para construir a sua própria leitura ou solução a partir da experiência de criação na qual é convidado a participar.

Neste sentido, o público atravessa a proposta expositiva através do caminhar, através da prática artística, através da prática estética, já que transformará o espaço físico da sala com as suas ações e intervenções, transformará o outro e ressignificará a paisagem pessoal de cada um. Assim, o espectador percorrerá o território do íntimo na experiência de ir até.