Arouca reduzido a nove vence Santa Clara e segue em frente na Taça da Liga

Com o resultado, os açorianos (14º. lugar na I Liga) terminam a prova com um ponto e no último lugar do grupo, enquanto a formação de Armando Evangelista (oitava no campeonato) garante o primeiro lugar do grupo G da Taça da Liga com oito pontos, os mesmos do Feirense, mas com superioridade no rácio entre golos marcados e sofridos.

Num encontro muitas vezes mal jogado e disputado a um ritmo baixo, o jogo nos primeiros 45 minutos decorreu longe das respetivas balizas, apesar de o Arouca ter assumido o controlo da partida.

A história do primeiro tempo cinge-se ao golo dos forasteiros, que surgiu aos 30 minutos. Depois de uma jogada dentro da área açoriana, Bogdan Milovanov cabeceou para uma grande defesa de Gabriel Batista e Opoku, na recarga, encostou para o fundo das redes.

Ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, o Arouca esteve perto do segundo golo, mas o cabeceamento de Mujica ao primeiro poste após um canto passou ligeiramente ao lado das redes insulares.

Na segunda parte, a tónica do jogo mudou a partir da expulsão do central do Arouca Opoku aos 50 minutos (por acumulação de amarelos), com o Santa Clara a subir no terreno e a assumir a posse de bola.

Aos 56 minutos, após uma boa combinação ofensiva, Matheus Babi finalizou de forma certeira de fora da área, num golo inicialmente anulado por fora-de-jogo, mas validado pelo videoárbitro.

O Arouca, contudo, reorganizou-se e o jogo continuou equilibrado. Aos 73 minutos, o Arouca passou a jogar com nove jogadores devido à expulsão de David Simão.

Contudo, o Arouca, que teve sempre mais critério do que o adversário, chegou ao golo aos 87 minutos, através de uma excelente jogada individual de Oday Dabbagh.