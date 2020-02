Areia & Rotsen, El Show de Dodó e PRASO no +Jazz

Segundo explica comunicado, Areia & Rotsen regressam à ilha Terceira para apresentar o seu trabalho em conjunto. El Show de Dodó, duo da argentina traz dois espetáculos teatrais distintos adaptados a crianças e adultos. Já PRASO, rapper e produtor independente junta-se a outros artistas num reportório em modo jazz que será estreado em breve, em Sines.

Três cabeças de cartaz num festival que “mostra tanto de juventude como de maturidade musical”, conforme as palavras da promotora, Daniela Silveira.

Sobem também ao palco, grandes nomes do jazz nacional, como o duo jovem Overview Effect que irá explorar o trap e a eletrónica, num instrumental de bateria e saxofone ou Escarpa que privilegia a dualidade do hip-hop old school com o trap da modernidade. “Dois espetáculos pensados para um público jovem-adulto com o objetivo de criar massa critica cultural na ilha Terceira e atrair novos públicos”, adinta a mesma nota.



Também a cantora e compositora Catarina, natural da ilha Terceira apresenta um reportório variado que remete para o jazz, blues e slow music.

À semelhança dos últimos anos, a programação do +Jazz também inclui artistas locais com o objetivo de “criar sinergias entre todos os participantes do festival” com dj sets pelas mãos de Lino no chill out, Rushrap no hip-hop e Mary Jane no house music.

Os bilhetes para a 9.ª edição do +Jazz encontram-se à venda a partir de 1 de março e em maio será apresentado o cartaz de artistas plásticos que também participarão no festival, numa residência artística.