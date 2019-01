Árbitra de jogo de infantis de futsal agredida por treinador

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) condenou este domingo a agressão de que foi vítima a árbitra Inês Gomes por parte do treinador de uma equipa de infantis de futsal, durante um jogo da Associação de Futebol de Lisboa.

Segundo a APAF, a árbitra, que apresentou queixa às autoridades, foi agredida com uma cabeçada e cuspida na cara pelo treinador do Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD), durante o encontro com o Povoense, não tendo necessitado de receber assistência hospitalar.

“A APAF já prestou o devido apoio e tudo irá fazer para que este ato não passe impune e o agressor seja devidamente castigado”, informou o organismo representativo dos árbitros na conta oficial na rede social Facebook.