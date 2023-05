Aprovado refinanciamento bancário do Coliseu Micaelense sem hipoteca do edifício

De acordo com a Câmara de Ponta Delgada, o novo contrato de financiamento bancário "reduziu o prazo de pagamento do empréstimo, em um ano, garantindo uma diminuição do spread bancário de 5,75% para 1,5%".

A negociação deste contrato de empréstimo, que será pago até 2030, permite "uma poupança de cerca de 300 mil euros, com juros, e garante que não existe nenhuma hipoteca do Coliseu Micaelense", sublinha o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, citado numa nota de imprensa.

Pedro Nascimento Cabral (PSD) sublinha ainda tratar-se de "uma boa medida de gestão e rigor financeiro", que permite "reduzir os custos de financiamento do Coliseu Micaelense", casa de espetáculos, e "antecipar o prazo de pagamento do contrato de empréstimo”.

A Assembleia Municipal aprovou ainda a passagem da organização da Festa Branca, que a autarquia promove anualmente na cidade de Ponta Delgada, para o Coliseu Micaelense.

“A alteração de estatutos do Coliseu Micaelense, tornou possível adotar esta medida, que visa implementar uma nova forma de gerir determinados eventos culturais de Ponta Delgada. Uma estratégia que já acontece em outras autarquias e que se revelou um exemplo de boa gestão”, explicou Pedro Nascimento Cabral

O Coliseu Micaelense é o segundo mais antigo em Portugal, mas só em 1950 passou a ter esta designação, uma vez que foi batizado de Avenida.

Inaugurado a 10 de maio de 1917, o então Coliseu Avenida foi construído como réplica do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em plena I Guerra Mundial, na cidade de Ponta Delgada, ilha de São Miguel.

Após vários anos de degradação, o município comprou o edifício em 2002 e avançou com obras de recuperação, tendo reaberto ao público a casa de espetáculos três anos depois.

Além da sua programação cultural, o Coliseu Micaelense recebe anualmente os tradicionais bailes de Carnaval.