Aprovada resolução de empreitada para furos de água em São Roque do Pico

Com um prazo de execução inicial de 180 dias, o investimento de 319 mil euros foi consignado a 20 de julho de 2017 ao consórcio constituído pelas empresas ‘Manuel Joaquim Caldeira, Lda-Empresa de Construção Civil e Obras Públicas’, e ao ‘Águasmil-Sociedade Exploradora de Águas Subterrâneas, Lda’, explica nota da autarquia.

No entanto, a 14 de novembro de 2017, um encravamento do equipamento principal no interior da primeira sondagem de perfuração, localizada em Santa Luzia, inviabilizou a continuidade da mesma. Posteriormente, situação idêntica ocorreu na primeira sondagem a realizar na freguesia da Prainha, e, a partir daí, os trabalhos não tiveram novos desenvolvimentos.

Após duas prorrogações dos prazos o empreiteiro acabou por cessar, por sua unilateral decisão exclusiva, a realização de qualquer tipo de trabalho, estando desde essa altura a obra completamente parada, levando a Câmara a avançar com a resolução do contrato.

A decisão agora aprovada por unanimidade permite o lançamento de novo concurso público e o seu reenquadramento para efeitos de cofinanciamento comunitário.

O presidente da Câmara de São Roque do Pico, Mark Silveira, lamenta o desfecho desta importante empreitada para reforçar o abastecimento de água para consumo doméstico no concelho e assegura que os serviços municipais já estão a trabalhar no lançamento de um novo concurso: “Neste momento estão a ser desenvolvidos os trabalhos necessários para se lançar um novo concurso público para a realização dos furos na freguesia da Prainha e em Santa Luzia”, disse citado em nota.