Apreensão de 148 artigos contrafeitos em Ponta Delgada

O Comando Territorial dos Açores da GNR, através do Posto Territorial de Ponta Delgada, apreendeu, quarta-feira, 148 artigos de vestuário contrafeito, com o valor estimado de 2 220 euros, em Ponta Delgada e, identificaram uma mulher, de 42 anos.

De acordo com comunicado, a ação foi efetuada no âmbito de uma fiscalização a contentores, no cais comercial de Ponta Delgada, assim como da análise de documentação que acompanhava a referida carga, tendo os militares verificado que um contentor, que se destinava a uma empresa de informática, continha artigos têxteis.



Das diligências efetuadas, os militares verificaram que se tratavam de artigos contrafeitos, embalados e prontos para venda, levando à apreensão de 148 artigos e na identificação de uma mulher, de 42 anos, sendo esta a responsável pela empresa de informática.



Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ponta Delgada.