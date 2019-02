No âmbito das comemorações do seu 15º aniversário, Gabinete de Apoio à Vítima da APAV, promove, no próximo dia 25 de fevereiro, um seminário, intitulado: "Gabinete de Apoio à Vítima de Ponta Delgada: 15 Anos ao Serviço da Comunidade", que terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ponta Delgada.