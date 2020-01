António Ventura reforça que há direitos laborais não aplicados na Base das Lajes

Na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na generalidade, do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), o deputado confrontou a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, "que tem a seu cargo as questões relacionadas com o trabalho", solicitando "um maior acompanhamento legal e social dos direitos dos trabalhadores ao serviço das forças militares norte-americanas, na Base das Lajes", referiu, citado em comunicado.





"É certo que se trata de uma temática muito próxima do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas que deve envolver o Ministério do Trabalho, essencialmente no cumprimento pleno da Lei Portuguesa", explicou.





O deputado quis ainda saber, junto da governante, se o seu Ministério, em sintonia com o Governo Regional dos Açores, "acompanha a evolução da situação social, em termos de impacto, na Ilha Terceira, e genericamente nos Açores, decorrente da diminuição das forças norte-americanas e dos trabalhadores portugueses ao seu serviço", concluiu