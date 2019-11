António Teixeira renuncia ao cargo

O Grupo SATA anunciou que António Teixeira apresentou a renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA, renuncia esta que produz efeitos, a partir de hoje, dia 4 de novembro 2019.

De acordo com nota de imprensa, "para além de razões de ordem pessoal, por entre as principais razões que motivaram a sua decisão, encontram-se o atraso verificado na implementação de medidas de reestruturação, que considerou urgentes e necessárias, bem como a impossibilidade de reduzir, até ao final do ano 2019, os prejuízos do Grupo SATA, para metade do valor registado em 2018".





"Não obstante alguma melhoria dos resultados operacionais alcançados na SATA Azores Airlines no corrente ano, bem como a reestruturação operacional efetuada nas transportadoras do Grupo SATA, considerou não terem sido alcançados os objetivos a que se propôs", acrescenta a mesma nota.





A mesma nota acrescenta que a substituição e nomeação de um novo Presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA é da esfera de competências e da responsabilidade do Governo dos Açores, Acionista Único das empresas do Grupo SATA.