Anthony Lopes na baliza de Portugal frente à Croácia na Liga das Nações

O titular da baliza dos franceses do Lyon, de 30 anos, vai jogar de início frente à Croácia, o que acontece pela primeira vez em jogos oficiais, substituindo do normalmente titular Rui Patrício, após um interregno nos trabalhos da seleção que durava desde o Mundial da Rússia, em 2018.

Dez meses depois do último jogo oficial, desde a vitória no Luxemburgo, por 2-0, que carimbou a qualificação para o Campeonato Europeu (seria este ano, mas a pandemia atirou a competição para 2021), Portugal apresenta-se com mais cinco mudanças na equipa inicial.

Por comparação a esse jogo, são também novidades João Cancelo, que rende Ricardo Pereira no lado direito da defesa, Pepe, que volta a formar dupla de centrais com Rúben Dias (no Luxemburgo jogou José Fonte), João Moutinho regressa ao meio campo, em substituição de Pizzi, enquanto no ataque jogam Diogo Jota e João Félix, em vez de André Silva, que era apontado ao ‘onze', e Cristiano Ronaldo.

O ‘capitão’ não recuperou de uma infeção num dedo do pé e viu adiada a possibilidade de entrar já hoje no restrito lote de jogadores com 100 ou mais golos marcados pelas respetivas seleções (marcou o golo 99 no Luxemburgo).

Para o jogo inaugural do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, marcado pelas restrições impostas pela pandemia do cevid-19, Portugal apresenta-se com Anthony Lopes, na baliza, e uma defesa formada por João Cancelo e Raphael Guerreiro nas laterais, com Pepe e Rúben Dias no eixo.

Danilo Pereira será o elemento mais defensivo do meio campo, atrás de João Moutinho e Bruno Fernandes, ficando o ataque reservado a João Félix (20 anos), Diogo Jota (23) e Bernardo Silva (26).

O jogo inaugural do Grupo 3 frente à Croácia realiza-se no estádio do Dragão, no Porto, e vai ser arbitrado pelo italiano Davide Massa.