Antero Furtado é o novo diretor clínico do Hospital da Horta

O Governo dos Açores nomeou o médico Antero Furtado para o cargo de diretor clínico do Hospital da Horta, no Faial, substituindo no cargo Rui Suzano, a partir de 1 de junho.

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Antero Furtado, exerce atualmente as funções de assistente Hospitalar de Estomatologia no Hospital da Horta.





O novo diretor clínico do Hospital da Horta desempenhou funções como interno de Estomatologia, entre 1992 e 1996, no Hospital de São José, nos serviços de Estomatologia e de Cirurgia Maxilo-Facial, bem como no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, dá conta nota do executivo regional.





Na ilha do Faial, de onde é natural, exerceu Internato Geral no Hospital da Horta e no Centro de Saúde da Horta e Internato Complementar de Cirurgia Geral no Hospital da Horta.





Antero Furtado possui formação nas áreas da Ortodontia Fixa, Periodontologia, Oclusão, Ajuste Oclusal e Preparos Dentários Funcionais e Dentisteria Operatória.





Passou também pela experiência da Medicina Desportiva na Delegação de Desportos da Horta, em 1990, sendo autor e coautor de diversos trabalhos apresentados em congressos e reuniões científicas.