Angola entre os quatro países que recebem hoje vacinas da Covax

Os restantes três países serão o Cambodja, a República Democrática do Congo e a Nigéria, adiantou Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa conferência de imprensa online sobre o progresso da Covax na distribuição das vacinas.

A plataforma iniciou na segunda-feira a entrega de vacinas no continente africano, com o Gana e a Costa do Marfim a serem os primeiros países a vacinar profissionais de saúde com doses distribuídas pela plataforma.

Presente na conferência de imprensa, o Presidente do Gana, Nana Akudo-Addo, elogiou o programa, afirmando que permite que as vacinas contra o coronavírus SARS-CoV-2 cheguem aos países mais pobres, mas apelou à plataforma para que apoie a produção dos medicamentos no próprio continente “para tornar as vacinas mais acessíveis”.

Um objetivo também defendido pelo diretor-geral da OMS, que considerou, no entanto, tratar-se “de um desafio a enfrentar”.

A plataforma Covax pretende entregar 90 milhões de doses de vacinas no continente africano até final deste mês, adiantaram o responsável da OMS e a diretora executiva da Unicef, Henrietta Fore.

A entrega de vacinas pela Covax também se estreou na América Latina, tendo entregado na terça-feira à Colômbia as primeiras doses, adiantou Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O diretor-geral da OMS anunciou na segunda-feira que, até ao fim de maio, serão entregues 237 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 a 142 países.

“Mais 11 milhões de doses serão entregues esta semana”, garantiu o responsável numa conferência de imprensa ‘online’ a partir de Genebra.