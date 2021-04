André Villas-Boas participa no Rali de Vieira do Minho para promover causa solidária

O técnico, que está sem clube desde que deixou o comando dos franceses do Marselha, terá o seu carro decorado com as cores da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) do Porto, no âmbito da iniciativa ‘Race for Good'.

A ‘Race for Good’ é um movimento que utiliza o desporto motorizado como forma de chamar a atenção para as problemáticas sociais, e que será também promovido por José Pedro Fontes, piloto oficial do Citroën Vodafone Team, que irá, igualmente, participar na prova com um C3.

Segundo a empresa Sports&You, dedicada aos eventos automobilísticos, os dois pilotos "esperam envolver ainda mais pessoas em prol de tão nobre causa, contribuindo financeiramente para ajudar a APPACDM".

A instituição, que completa este ano 52 anos de vida, dedica-se a pessoas com deficiência intelectual e apoia, atualmente, cerca de 400 crianças, jovens e adultos.

André Villas-Boas é um confesso apreciador do desporto automóvel e em 2018 participou no Rali Dakar, onde viria a desistir após ter sofrido um acidente.