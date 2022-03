André Ventura na Suíça, França e Reino Unido devido à repetição de eleições

De acordo com o comunicado enviado pelo Chega, André Ventura vai visitar as comunidades portuguesas, incluindo vários empresários portugueses, estando previstos ainda jantares comício, entre outras ações.

Segundo a agenda disponibilizada, a primeira paragem será na Suíça, na sexta-feira, com um jantar comício em Neuchâtel.

No sábado, a campanha do Chega viaja até França, mais concretamente a Paris, onde está também previsto um jantar comício e depois um encontro com jovens numa discoteca da cidade.

A volta de André Ventura continua na próxima semana, a 09 de março, no Reino Unido, com um jantar em Londres e, no dia seguinte, pela tarde, um “passeio pela zona conhecida por ‘Little’ Portugal”.

Aquando da decisão do Tribunal Constitucional, conhecida a meio de fevereiro, de declarar a nulidade das eleições legislativas em mais de uma centena de assembleias de voto do círculo da Europa, decidindo assim a repetição do ato eleitoral nesses casos, o líder do Chega anunciou logo que teria iniciativas junto das comunidades emigrantes.

Também o líder do PSD, Rui Rio, já se deslocou a Londres e a Paris no âmbito da repetição das eleições legislativas no círculo da Europa.

O mapa calendário referente à repetição do ato eleitoral no círculo da Europa não refere novo período de campanha eleitoral, mas os partidos com representação parlamentar estão a organizar iniciativas de apelo ao voto.

Mais de 80% dos votos dos emigrantes do círculo da Europa nas legislativas de 30 de janeiro foram considerados nulos, após protestos do PSD por várias mesas terem validado votos que não vinham acompanhados de cópia da identificação do eleitor, como exige a lei.

Esta situação levou alguns partidos a recorrerem ao Tribunal Constitucional, que declarou a nulidade das eleições legislativas nestas assembleias e determinou a sua repetição, que terá lugar nos dias 12 e 13 de março e os votos por via postal serão considerados se recebidos até 23.