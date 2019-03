André Branquinho pode suceder a Paulo Meneses no Sp. Ideal

O treinador micaelense André Branquinho, de 35 anos, poderá assumir o comando técnico da equipa do Sporting Ideal esta semana. Na segunda-feira, um dia depois da derrota dos ‘leões’ da Ribeira Grande na receção ao Casa Pia, na partia da 27.ª jornada do Campeonato de Portugal Série D, a direção do clube ribeira-grandense prescindiu dos serviços do treinador Paulo Meneses que depois de ter salvo a equipa da descida de divisão na última temporada saiu do clube na sequência dos maus resultados.







