André Branquinho assina até final da época com Sp. Ideal

O treinador lagoense de 35 anos, que deixara os chineses do Shaanxi Wave FC há duas semanas, chegou a acordo com a direção dos ‘leões’ da Ribeira Grande até ao final da presente temporada e tem como missão principal garantir, nos sete jogos que restam do Campeonato de Portugal Série D, a manutenção do Sporting Ideal na prova.

O clube caiu ao 13.º posto - o último lugar que garante a manutenção - após a última derrota e tem o primeiro clube abaixo da linha de água a quatro pontos de distância. Esta vantagem dá uma boa margem de manobra à nova equipa técnica e ao plantel dos ribeiragrandenses, no sentido de conseguir atingir o objetivo antes da derradeira jornada, como sucedeu o ano passado.

André Branquinho lidera a nova equipa técnica do Sporting Ideal que vai contar ainda com Bruno Vieira como adjunto, mantendo-se na estrutura o técnico de guarda-redes Hélder Neto.

Bruno Vieira deixa o comando técnico dos juvenis do Santa Clara, equipa com a qual sagrou-se, recentemente, campeão de São Miguel e dos Açores.



André Branquinho iniciou ontem, no Estádio Municipal da Ribeira Grande, as funções de treinador da equipa do Sporting Ideal, substituindo no cargo Paulo Meneses que deixou o comando técnico após a derrota de domingo - a terceira consecutiva no campeonato - na receção ao Casa Pia (0-2).