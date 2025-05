AMT apresenta candidatura a Bio-Região

Em nota de imprensa, Luís Silveira, presidente da Associação de Municípios do Triângulo espera que a candidatura agora apresentada, possa ser aprovada e apresentada no primeiro trimestre de 2025.





Segundo Luís Silveira, a criação de uma Bio-Região no Triângulo, “em muito irá contribuir aos mais variados níveis, desde logo na promoção do destino turístico, mas também na sustentabilidade e desenvolvimento destas três ilhas, no seu todo e, em particular, para cada um e dos seus seis municípios”, disse citado em nota de imprensa.





O também presidente da Câmara Municipal das Velas, São Jorge, considera que a classificação do Triângulo como Bio-Região “será uma mais-valia para toda esta rede de Bio-Regiões, pelas especificidades que detém o arquipélago dos Açores”.





Refira-se que as Bio-Regiões consistem em áreas geográficas onde agricultores, cidadãos, operadores turísticos, associações e o poder local estabelecem uma parceria para a gestão sustentável dos recursos locais, dando centralidade à produção e consumo alimentar de base biológica e agro-ecológica.





De acordo com a Rede Rural Nacional, a promoção dos produtos biológicos articula-se em associação com a promoção do território, dos seus recursos e das suas especificidades, com o objetivo de promover o desenvolvimento integrado e sustentável das potencialidades económicas, sociais, culturais e ambientais, com base em padrões de justiça e solidariedade.