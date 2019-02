Amor Electro no palco do Coliseu Micaelense

As mais lidas

A banda esteve na ilha de São Miguel, em janeiro passado, a promover o evento desta noite, garantindo um concerto de “entrega total” e foco sobretudo no mais recente disco de originais, mas “com um alinhamento pensado só para esta noite, ligeiramente mais romântica”, disse na ocasião Marisa Liz, vocalista da banda, em declarações à Lusa.

No âmbito da 5ª edição do Festival ‘Montepio às vezes o amor’, o Coliseu Micaelense, recebe esta sexta-feira, a partir das 22 horas, os Amor Electro.

