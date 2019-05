Alunos da Escola Básica Tavares Canário visitaram a ETAR de Água de Pau

As mais lidas

Esta ação pretendeu sensibilizar e demonstrar aos mais novos a importância do uso racional da água, bem como o funcionamento de uma ETAR, que é destinada a reduzir a carga poluente das águas residuais, de modo a que a descarga do efluente tratado não afete negativamente o meio recetor.

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o importante papel da ETAR no tratamento das águas residuais da freguesia de Água de Pau, que em 2018, tratou 3540m3 de água residual.

O objetivo, adianta nota de imprensa, foi dar a conhecer o funcionamento da estação de tratamento, situada zona da Baixa D’Areia, assim como todas as etapas e processos envolvidos.

