Alunas Erasmus visitam FSO e têm formação em desenho arqueológico

A Fundação Sousa d'Oliveira, recebeu alunas do programa Erasmus, para uma formação em desenho arqueológico e uma vista às instalações, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, com o apoio da associação 'Histórias Sábias', conduzida pelo arqueólogo João Gonçalves Araújo.

Após uma conversa sobre os vestígios arqueológicos e antropológicos recolhidos por Manuel de Sousa d'Oliveira em Vila Franca do Campo, dinamizada pelo arqueólogo municipal Diogo Teixeira Dias (CMVFC), e pela antropóloga Joana Camacho (DRC), seguiu-se uma formação em que as alunas tiveram oportunidade de aprender várias componentes do desenho em arqueologia, quer de cortes estratigráficos, e estruturas, em campo, quer em laboratório, de artefactos através dos seus vestígios, nomeadamente cerâmicos.

De acordo com comunicado, as peças utilizadas no trabalho prático foram as das campanhas de Sousa d'Oliveira, em Vila Franca do Campo, em depósito na FSO.

As alunas de Erasmus+ estão a trabalhar na Câmara e Museu Municipal de Vila Franca do Campo, até este mês de abril, sob orientação de Diogo Teixeira Dias, técnico superior de Arqueologia e História, ao abrigo de uma cooperação institucional, entre a edilidade vilafranquense e a Universidade dos Açores.