“Alojamento local precisa de uma câmara mais dinâmica e eficaz”

Para André Viveiros, só assim se pode facilitar o surgimento de mais alojamentos locais, nomeadamente nas “freguesias rurais, que precisam, por esta via, reabilitar mais edifícios, fixar mais população e ter mais sinergias económicas”.





Após a reunião com o presidente da Associação de Alojamento Local dos Açores, Rui Correia, o candidato do PS comprometeu-se, caso vença as eleições, a “rever as taxas e emolumentos, no fundo toda a pequena fiscalidade, que por vezes emperra este setor”, disse citado na mesma nota.







Na ocasião, André Viveiros destacou o papel determinante que o alojamento local pode ter, quer para eles próprios, quer para as restantes dinâmicas turísticas, nomeadamente para os “alojamentos de maior e de menor dimensão, considerando ainda não haver alojamento local a mais”.





No que diz respeito às preocupações manifestadas pela Associação de Alojamento Local dos Açores, André Viveiros registou a intenção de fazerem alguma intervenção junto do Governo Regional dos Açores e das instâncias que vão gerir o próximo Quadro Comunitário, “no sentido de o alojamento local pertencer a alguns dos seis eixos determinantes do turismo por forma a terem cofinanciamento, na construção, conservação ou reabilitação de edifícios; ou de estruturas associadas ao alojamento local”.