Allano Lima reforça ataque do Santa Clara

O brasileiro de 25 anos vem do CSA do Brasil, adianta nota do clube, acrescentado que o jogador já passou pelo Estoril Praia, na segunda metade da época 2016/17 e 2017/18, realizando 41 jogo e apontando seis golos.



Allano Lima jogou no campeonato turco, nomeadamente no Bursaspor; e no campeonato japonês na formação do Ventforet Kofu.

Formado no Botafogo, Allano Lima jogou, ainda, no Cruzeiro e no Bahia, podendo atuar "nas duas faixas do ataque e também no apoio ao ponta de lança. É um atleta que se destaca pela velocidade e objetividade que consegue imprimir no jogo e pela natural apetência pelo golo", lê-se na nota.