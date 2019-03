Alexandre Gaudêncio visita obras nos Fenais da Ajuda

As mais lidas

Aproveitando a deslocação aos Fenais da Ajuda, o edil também visitou o polidesportivo para se inteirar do início da obra dos balneários que vão apoiar a atividade desportiva que naquele recinto se tem vindo a desenrolar.

Alexandre Gaudêncio recordou que o projeto do parque de lazer foi finalizado com o contributo da população, valorizando o “envolvimento das pessoas nas tomadas de decisão, chamando-as a darem o seu contributo nos projetos a desenvolver na freguesia”, sublinhando que “esta opção de ouvir os munícipes tem-se revelado uma mais-valia.”

“O parque de lazer da Ribeira Funda terá a dupla finalidade de servir a população e melhorar as condições de apoio aos turistas que percorrem o trilho pedestre que por ali passa. Será dotado de casas de banho públicas, zona de churrasco, parque infantil e zona de apoio às festas da localidade”, enumerou.

Acompanhado pelo vereador Carlos Anselmo e pelo presidente da junta de freguesia dos Fenais da Ajuda, Rodrigo Pacheco, Alexandre Gaudêncio constatou, no local, o bom andamento da empreitada, cuja conclusão se prevê para o segundo semestre do corrente ano.

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, visitou a obra de construção do parque de lazer da Ribeira Funda, nos Fenais da Ajuda, empreitada que constitui a “concretização de um velho anseio da população local”, destacou em nota de imprensa.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok